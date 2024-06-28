Adıyaman, Bingöl, Balıkesir, Mersin ve Kastamonu'da orman yangını (Müdahale ediliyor)
Balıkesir'in Altıeylül, Mersin'in Anamur, Kastamonu'nun Cide ve Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde orman yangını çıktı. 4 ildeki yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Adıyaman'ın Gerger ilçesinde de dün başlayan ve devam eden örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, havadan ve karadan müdahale edilen yangında şu ana kadar 350 dönümlük örtü alanının yandığını söyledi.
Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi sürüyor. 5 ilde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
ADIYAMAN
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde dün çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek örtü yangınına dönüştü.
Alevleri görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Adıyaman Valisi Osman Varol, yangında şu ana kadar 350 dönümlük örtü alanının yandığını söyledi.
Varol, şöyle konuştu:
"Bir önceki gün başlayan yangın birkaç kez söndürülüp daha sonrasında çeşitli yerlerden yeniden başlamıştır. Tamamen bir örtü yangını şeklinde devam etmektedir. Herhangi bir yerleşim yerini şu ana kadar tehdit etmemiştir. Tehdit etmesin diye gerekli önlemler öncesinde alınmıştır. Ot örtüsünden ve meşe ağaçlarından oluşan bir alanda özellikle tamamen devam etmiştir. Dün ve bugün sabahtan itibaren hem helikopterlerle hem de ekiplerimizle yangına müdahale edilmektedir. Yangın şu an tamamen küçük bir alanda. Kontrol altındadır. Kısa zamanda tamamen söndürülmesini bekliyoruz."
BALIKESİR
Adıyaman'daki yangın sürerken Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde de yangın çıktı. Arazide çıkan yangın ormana sıçradı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
KASTAMONU
Bir diğer yangın da Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar, Doğanyurt belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Burada da ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
BİNGÖL
3 ildeki yangınlarla mücadele sürerken bir yangın haberi de Bingöl'den geldi.
Bingöl'ün Genç ilçesi Döşekkaya ile Kiğı ilçesinin Darköprü köylerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Her iki yangına toplam 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası, 3 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale sürüyor.
MERSİN
4 ilde yangınlarla mücadele sürerken Mersin'in Anamur ilçesinde de yangın başladı.
Çarıklar Mahallesi'ndeki Halkalı Yaylası'nda bulunan bir evde henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek Anamur-Ermenek yolundaki makilik ve zirai alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangın çıkan ev ile yanındaki bir ev ve atıl haldeki 2 ahırın zarar gördüğü yangına müdahalede kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşanıyor.
BURSA'DA 50 DÖNÜM BUĞDAY TARLASI YANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi yakınında da buğday ekili arazide yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dönüm buğday ekili tarlanın zarar gördüğü belirlendi.