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        Haberler Yaşam Adıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulundu

        Adıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık su tüneli bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:02
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        Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Geçitli Köyü kırsalında tarihi bir yapı gören vatandaşlar, durumu Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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        Ekiplerce bölgede yapılan çalışmaları inceleyen Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, 150 metre uzunluğunda su tünelinin tespit edildiğini söyledi.

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        Tünelin Roma döneminde inşa edildiğini ve yaklaşık 1700 yıllık olduğunu ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

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        "Geçitli Köyü'nün hemen güney kısmında bulunan Roma dönemine ait nekropol, yerleşim alanı ve geçitli höyükte yaptığımız inceleme sonucunda 150 uzunluğunda bir su tüneli tespit ettik. 

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        Burada yaptığımız incelemelerde hemen giriş kısmının alçak, orta kısımlara doğru yükselen bir su tünelini gördük. Tünel, günümüzden yaklaşık 1700 yıl öncesine ait."

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        Alkan, tünelin, köyün diğer kısmındaki tarlara su verilmesi için dağın delinerek inşa edildiğini öngördüklerini belirterek, "Sofraz Çayı'nın yüksek seviyesindeki suların köyün diğer tarafında bulunan tarlalara ulaştırılması için bu tünelin yapıldığını keşfettik. 

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        Bu tünelin ne kadar muazzam bir görüntüye sahip olduğunu ve çok muhteşem bir işçilikle inşa edildiğini gördük" dedi.

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        Turistleri buraya davet eden Alkan, "Burası Adıyaman için çok değerli bir su tüneli. Tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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        Köy Muhtarı Abdullah Güllü ise tünele ilk kez girdiğini söyledi.

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        Tünelde yaşadıklarını aktaran Muhtar Güllü, "Tünel Sofraz Çayı tarafından girip öbür taraftan çıkıyor. İlk girişte biraz dar, ilerledikçe yüksekliği 2 metreye ulaşan yerler var. 

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        Daha önce de olduğunu biliyorduk ama içine girmeye çekiniyorduk. Ekiplerle girip incelemek heyecan vericiydi" dedi.

        #1700 yıllık su tüneli
        #ABD
        #Besni
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