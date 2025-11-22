Habertürk
        Haberler Gündem Adıyaman'da 70 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Adıyaman'da 70 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Adıyaman Besni'de KYK yurtlarında akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 70 üniversiteli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 22:08 Güncelleme: 22.11.2025 - 22:08
        70 üniversite öğrencisinde zehirlenme şüphesi
        Adıyaman'ın Besni ilçesinde erkek ve kız öğrenci yurtlarında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 70 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek öğrencilerinin kaldığı yurtlarda meydana geldi.

        Yurtlarda akşam yemeğinin 70 öğrenci, rahatsızlandı. Mide bulanması ve baş dönmesi şikayetleri görülen 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler, servise alınarak tedavileri başlatıldı.

        Tedavileri süren öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

