İstanbul ve o illerde sağanak yağış!

DHA

Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde meydana geldi. Köy meydanında düğün yapıldığı esnada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşun Ömer Melik Tercan'ın ayağına isabet etti.

Yere yığılarak acı içinde çığlık atan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köyde önlem alırken, ateş eden şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.