Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 ağır yaralı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:43 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Hasan Kömür idaresindeki otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun Kahta Çayı civarında Mahmut Orman'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Hasan Kömür, eşi Fadile Kömür ve diğer araçta bulunan Gülizar Orman olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Mahmut, Cemal ve Rukiye Orman ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri adıyaman
        #kahta
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"