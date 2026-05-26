Ana Haber Bülteni - 24 Mayıs 2026 (Suriye'de Kalıcı Barış Sağlanacak Mı?)

İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin teslim edilmesi için Ankara Emniyeti'ne ikinci kez başvurdu. Ankara Valiliği'nin emniyete tahliye talimatı vermesinin ardından polis ekipleri genel merkeze gelirke... Daha Fazla Göster İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin teslim edilmesi için Ankara Emniyeti'ne ikinci kez başvurdu. Ankara Valiliği'nin emniyete tahliye talimatı vermesinin ardından polis ekipleri genel merkeze gelirken, CHP içinde yaşanan gerilim sonrası Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yeniden görüştüğü öğrenildi. CHP'li Murat Emir, acil kurultay çağrısı yaparken, Kılıçdaroğlu cephesi ise "yargı kararına uyulmalı" mesajı verdi. İcra memurları ve polislerin tahliyenin tebliği için gittiği CHP Genel Merkezin'de polisler ile partililer arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Babaocağını geri almak üzere çıkıyoruz" dedi. Özel, daha sonra ekibi, partililer ve destek amacıyla genel merkeze giden vatandaşlar ile Meclis'e yürüdü. Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu. Daha Az Göster