Adıyaman'da gelinciklerin kapladığı nohut tarlaları kırmızıya büründü
Adıyaman'da yaklaşık 40 dönümlük nohut tarlasında açan gelincikler, güzel görüntüler oluşturdu
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 12:20
Adıyaman'ın bağlı Kızılcapınar köyü sınırları içerisindeki tarlalarda açan gelincikler, bölgeyi adeta kırmızıya bürüdü.
Atatürk Barajı kıyısındaki tarlaları kaplayan gelincikler, güzel görüntüler oluşturdu.
Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği gelincik tarlalarındaki renk cümbüşü, kartpostallık görüntüler sunuyor.
Bölgeyi gezen Sabri Taşar, köyüne giderken gördüğü gelincik tarlasında fotoğraf çektiğini belirterek, doğanın ve manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.
Nevzat Polat ise manzarayı kaydetmek için fotoğraf çektiğini ifade etti.
