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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 120 işçi hastanelik oldu

        Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 120 işçi hastanelik oldu

        Adıyaman Gölbaşı'nda 120 inşaat işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 02:52 Güncelleme: 16.05.2024 - 02:52
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        Gıda zehirlenmesi şüphesi: 120 işçi hastanelik oldu
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre ilçede yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi, yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; burada tedavi altına alınan inşaat işçilerinin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi.

        İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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