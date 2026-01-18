Habertürk
        Haberler Gündem Adıyaman'da organize suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklama

        Adıyaman'da organize suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklama

        Adıyaman'da polisin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 00:06 Güncelleme: 18.01.2026 - 00:06
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak', 'Uyuşturucu Ticareti ve Nitelikli Yağma' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Özel harekat timlerinin, kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliyi gözaltına alırken; 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 balistik yelek, 91 fişek, 8 tabanca kılıfı, 2 kelepçe, ziynet eşyası, çok sayıda çek, 7 pos cihazı, 11 uyuşturucu hap ve dijital materyaller ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan 21 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

