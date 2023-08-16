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        Haberler Gündem Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü - Güncel haberler

        Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 18:49
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        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
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        Ramazan Ç. idaresindeki kamyonet, Adıyaman Gölbaşı kara yolu Aşağı Çöplü mevkisinde karşı yönden gelen Sefa Eken yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Sefa Eken ile araçlarda bulunan Cansu Eken, Cansu Güler ve Eren Eken hayatını kaybetti, yaralılar Ramazan Ç, Hüseyin Avni Doruk ile Akif Eken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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