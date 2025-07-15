Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 15.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:44
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda; 40 kök kenevir, 32 gram esrar, 48 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 sentetik ecza hap ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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