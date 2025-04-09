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        Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:32 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:35
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        Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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        ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Besni- Adıyaman kara yolunun 15’inci kilometresinde Taşlıyazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Sadık Küçükaydın yönetimindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil ile İsa Uzungüney'in kullandığı 27 AHU 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki otomobildeki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman ve Besni'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Büyükçelebi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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