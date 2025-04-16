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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu; 16 gözaltı

        ADIYAMAN'dauyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:50
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu; 16 gözaltı
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        ADIYAMAN'dauyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 28 sentetik ecza hapı, 26 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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