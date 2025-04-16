Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu; 16 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 28 sentetik ecza hapı, 26 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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