Bakan Yerlikaya: Kabine dönemimizde 200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, suç ve suçlulara yönelik mücadele ettiklerini belirterek, "Ülkemizde bu kabine dönemimizde 200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. 180 milyon adet uyuşturucu hap, 65 bin 918 şahıs tutuklandı bugüne kadar. 24 uluslararası olmak üzere 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretler için geldiği kentte Adıyaman Valiliği’nde 'Türkiye’nin Huzuru' temasıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra Emniyet Genel Müdür Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Adıyaman Valisi Osman Varol katıldı.

Bakan Ali Yerlikaya, göreve geldiği günden bu yana uyuşturucuyla mücadele verdiklerini ve bu mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Adıyaman özelinde yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler veren Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Adıyaman'da bu kabine dönemimizde uyuşturucu ile ilgili 454 operasyon yaptık. 290 şahıs tutuklandı. 159 şahsa adli kontrol verildi. Adıyaman’da yapılan bu operasyonlarda 115 kilogram uyuşturucu madde, 24 bin uyuşturucu hap yakalandı. Uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığımız uyuşturucu satıcılarına apaçık bir meydan okumadır. Mücadelemizin arkasında sadece istihbarat ve teknik takip yok. Başka ne var? Aslında en önemlisi, arkamızda anne duası ve babalarımızın umudu var. Ve ayrıca gençlerimizin geleceği var. Satılan bir gram uyuşturucu bir hap maalesef bir hayatı karartıyor. Biz bu karanlığa izin vermeyeceğiz. Hiçbir karanlık evlatlarımızı zehirleyemeyecek. Kim bu suça bulaşıyorsa, kim gençlerimizi hedef alıyorsa, bedelini mutlaka ödeyecek. Bu bir seferberlik. Vatandaşlarımıza çağrım şudur. Uyuşturucu ile mücadele milletçe topyekun bir savaştır. Evlatlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Cadde ve sokaklarımızı el birliği ile koruyacağız. Sokağınızda mahallenizde şüpheli bir durum gördüğünüzde doğru olup olmadığına bakmadan bize haber verin. Güvenlik güçleri emrinizde. Dolayısıyla birlikte güçlüyüz, birlikte kararlıyız."

'SUÇ AYDINLATMA ORANI YÜZDE 98,1' Bakan Yerlikaya, ayrıca, "Şunu da ifade etmek isterim ki, 2024’te Türkiye’deki kişilere karşı işlenen 10 katalog suçta yüzde 98,1 aydınlatma var. Yani her 100 suçun 98’i aydınlatılmış ve adalete teslim edilmiş. Aynı oran Adıyaman için de var. Adıyaman’da 2025 yılının ilk 3 ayına baktık. Aydınlatma oranı da 2024 ve 2023’ün tam yıllarına baktık. Bu kadar detaylı çalışıyoruz. Şehrimizin huzur ve güvenliği ile ilgili büyük bir çaba içerisindeyiz. Mal varlığına karşı olay sayılarını azaltma konusunda da aynı hassasiyeti yakaladıklarını görüyoruz. Başta dolandırıcılık olmak üzere her suç türünde burada polisimiz ve jandarmamız bunları baskılıyor. Buradaki aydınlatma ile ilgili olan süreçte aynı Türkiye ortalaması gibi olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz 675 bin İçişleri Ailesi olarak tüm vatanda suç işlenmesini önlemek, olduysa yakalayıp adalete teslim etmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın beğenisi, destek ve hayır dualarını alacak şekilde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'267 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ' Bakan Yerlikaya, Türkiye’de bu kabine dönemlerinde yapılanlara değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefimizdeki yapılanmaların başında uyuşturucu ile mücadele geliyor. Bu amaçla sadece geçen hafta 2 büyük operasyona imza attık. Bunlardan ilki teknik ve takip hazırlıkları 8 ay süren bu operasyon, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan 4 farklı organize suç örgütüne yönelikti. Operasyonu Avrupa Polis Teşkilatı ile kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde Türkiye dahil 5 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Bu operasyonda 240 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakaladık. Önceki gün ise Başkentimizde Cumhuriyet tarihimizin en büyük operasyonu olan Narko-Kapan Ankara Operasyonu’nu gerçekleştirdik. Bu operasyon için ekiplerimiz 6 ay tüm çalışmalarını sürdürdü. Her bir satıcı için teknik takiplerimizi yaptık suçları belirledik. Operasyon kapsamında aynı anda 626 farklı adrese operasyon düzenledik, 654 sokak satıcısını gözaltına aldık. Ülkemizde bu kabine dönemimizde 200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. 180 milyon adet uyuşturucu hap, 65 bin 918 şahıs tutuklandı bugüne kadar. 24 uluslararası olmak üzere 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi."