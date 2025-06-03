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        Adıyaman'da silahlı kavga; 2 yaralı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 22:21 Güncelleme: 03.06.2025 - 22:25
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        Adıyaman'da silahlı kavga; 2 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kavga, gece saatlerinde Şahitepesi mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Habip B., yanında bulunan tabancayla ateş açarak Murat Y. ile Seydi Ö.,'yü yaraladı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis iki kişiyi yaralayan şüpheli Habip B.'yi gözaltına adı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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