Türk Kızılay Adıyaman'da günlük 65 bin sahur paketi dağıtıyor

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ADIYAMAN (AA) - CÜNEYT ÇELİK / ORHAN PEHLÜL - Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler için her gün 65 bin sahur paketi dağıtıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından afetzedelerin yemek ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay, ramazan ayında da iftar ve sahur için çalışma yürütüyor.

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesindeki yemekhanede gönüllülerce hazırlanan sahur paketleri depremzedelere ulaştırılıyor. Sahur paketleri zeytin, reçel, pekmez, tahin helvası ile meyve suyu gibi yiyecek ve içeceklerden oluşuyor.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru, AA muhabirine, depremin ilk gününden beri sahada olduklarını ve faaliyetlerinin halen devam ettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde birçok noktada gıda ihtiyacının giderilmesi için faaliyetler yaptıklarını belirten Duru, "Ramazan ayından önce de bu faaliyetlerimiz devam ediyordu. Beslenme faaliyetleri bizim koordinasyonumuzda. Depremin ilk gününden itibaren yaklaşık 60 STK ile Adıyaman genelinde 24 milyona yakın yemek dağıtıldı, halen de dağıtılıyor." dedi.

- Sahurluk paketler 24 noktada dağıtılıyor

Adıyaman'da 24 bölgede sahurluk dağıttıklarını dile getiren Duru, kent merkezinin dışında Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerinde de çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Üniversite bölgesinde sahurluk malzemeleri hazırladıklarını anlatan Duru, "65 bin sahurluk paketin 24 noktada belediyelerimizle koordineli şekilde dağıtımları gerçekleştiriliyor. İftar yemeklerini verirken sahurluklarımızı da dağıtıyoruz." diye konuştu.

Duru, depremzedelerin sahurluk paketlerden memnun olduklarını, iftar ve sahur arasında da ikram araçlarının hizmet verdiğini kaydetti.

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