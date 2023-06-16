Adıyaman'da tütün fidanları toprakla buluştu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tütün üreticileri fidanları toprakla buluşturdu.

Erken saatlerde mesaiye başlayan üreticiler, tarlalarına fidanları dikip sulamasını gerçekleştirdi.

Tütün üreticisi Hüseyin Polat, bu sezon için tütün fidanlarını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Tütünün zahmetli bir üretiminin olduğunu ifade eden Polat, "Bu yıl tütün fidelerini geç dikilmesine rağmen inşallah Allah çiftçilerin yüzüne bakar da sonbahar ayında havaların güzel geçmesiyle beraber tarlada tütünlerimizi kaldırabilelim. Tütün çok zahmetli ve emek isteyen bir bitkidir." dedi.

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