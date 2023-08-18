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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 20:29
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Sincik-Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

        Ekipler araçta yaptığı aramada, az miktarda sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 55 bin 735 lira ve 200 avro ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

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