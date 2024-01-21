Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

A.A. yönetimindeki 54 ADR 080 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çağlayancerit yol ayrımında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.