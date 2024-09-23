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        Depremden etkilenen Gölbaşı'nda yıkılan ilçe merkezi yeniden ayağa kaldırılacak

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması nedeniyle yıkılan, iş yerlerinin ağırlıkta olduğu ilçe merkezinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:13
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        Depremden etkilenen Gölbaşı'nda yıkılan ilçe merkezi yeniden ayağa kaldırılacak
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması nedeniyle yıkılan, iş yerlerinin ağırlıkta olduğu ilçe merkezinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yapılıyor.

        İlçede büyük yıkıma neden olan depremin ardından hasar gören ilçe merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca rezerv alan çalışması başlatıldı.

        Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, ilçenin hemen hemen her noktasında zemin sıvılaşmasının olduğunu söyledi.

        İlçede yapılması planlanan iş yerleri için esnafla görüşüldüğünü ifade eden Seyhan, şöyle konuştu:

        "Çarşı, ilçemizin depremden önce hareketli, en merkezi, güzel caddelerimizden bir tanesiydi. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanlığımız burada bir rezerv alan çalışması yapıyor. Burada ağır hasarlı binalarımız vardı, onları yıktık ayrıca orta ve az hasarlı binalarımız da var. Şimdi bunlarla alakalı hak sahipleriyle bir toplantı yapılacak ve yüzde 70'in üzerinde bir katılım sağlandığı, onay muvafakatı verildiği takdirde Bakanlığımız burada bir çalışma yapacak."

        Seyhan, ilçede yapılacak bina ve iş yerlerinin güzel bir mimariye sahip olduğunu belirterek, "Burada görmüş olduğunuz alan komple yıkılacak ve akabinde tek tip güzel günümüz mimarisine uygun, sağlam ve sağlıklı bina ve konutlar yapılacak. Yani altı dükkan, üstü konut şeklinde camisiyle güzel bir doğa bütünlüğüyle güzel bir mimariye kavuşacak." bilgisini paylaştı.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin alanda çalışma yaptığını dile getiren Seyhan, "Bu kapsamda 518 konutumuz, 417 civarında da iş yerimiz var. Tabii şu an aslında metrekare anlamında olabildiğince Bakanlığımız vatandaşlarımızı mağdur olmaması açısından mümkünse aynı cepheden aynı metrekare ölçülerinde vermeye çalışıyor. Onun çalışması yapılıyor alanımız yeterli mi, sığıyor mu, onun çalışması yapılıyor. Bunlar, netleştikten sonra müşterek bir şekilde hak sahiplerimizle buluşup bu projenin güzelliğini anlatarak inşallah muvaffakiyetlerini almaya çalışacağız." diye konuştu.

        - "Gölbaşı için bir fırsat olacak"

        Projenin önemi ve ilçeye katacağı değeri anlatan Seyhan, şunları kaydetti:

        "Bu projenin Gölbaşı için bir fırsat olarak düşünüyorum çünkü biliyorsunuz projenin büyük bir çoğunluğu hibedir. Yani devletimiz destekliyor ve 2 yıl ötelemeli 18 yıl ödemeli konut noktasında sıfır faizli. Yani baktığınız zaman müthiş bir imkan. Ben burada tabii Gölbaşılı hemşehrilerimizi bu projeden faydalanmaya, muvafakat vermeye çağırıyorum ve bunun da bir çalışmasını biz sahada yapacağız."

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        Galeri
        Galeri

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