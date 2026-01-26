Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Çocuklar için kardan igluyu andıran oyun grubu yaptı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir vatandaşın, yüksek kar kalınlığından faydalanarak igluyu andıran tarzda tasarladığı oyun grupları çocukları sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:45 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:45
        Çocuklar için kardan igluyu andıran oyun grubu yaptı
        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir vatandaşın, yüksek kar kalınlığından faydalanarak igluyu andıran tarzda tasarladığı oyun grupları çocukları sevindirdi.

        Korucak köyünde yağan karın ardından köy halkından Yasin Bozdemir, köyde çocuklar için farklı bir alan oluşturmaya karar verdi.


        Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köyde Bozdemir, 2 katlı evinin bahçesine kürek, mala ve çeşitli inşaat malzemeleriyle kardan oyun grubu oluşturdu.

        Genellikle Eskimoların ev olarak tasarladığı igluyu andıran oyun grupları, çocukların eğlenceli vakit geçirecekleri bir alan oldu.

        Köy Muhtarı Cumali Bozdemir, AA muhabirine, köyde oyun grubunun olmadığını söyledi.

        Köy çocuklarının zaman zaman oyun grubu olmaması nedeniyle kendilerine sitemde bulunduğunu belirten Bozdemir, "Köyümüz Çelikhan'ın en uzak köylerinden biri. Rakımı çok yüksek, burada kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Köy halkı da kendi imkanlarıyla çocuklarının eğlenmesi için kardan oyun grubu yaptılar. Çocuklar, burada gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor." dedi.

        Kürek ve mala gibi genellikle inşaatlarda kullanılan aletlerle oyun gruplarını tasarlayan Yasin Bozdemir ise "Çocukların yüzündeki tebessüm bizim için önemli. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum." dedi.


        Çocuklardan Kevser Değirmenci ise kar yağışı dolayısıyla mutlu olduğunu, oyun grubunda ise arkadaşlarıyla eğlendiğini söyledi.

        Ramazan Bozdemir de çok eğlendiğini ifade ederek, oyun alanlarını oluşturan dayısına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

