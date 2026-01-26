Habertürk
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        26.01.2026 - 11:09
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        Kahta İlçe Emniyet Amirliği ile jandarma ekipleri ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 924 kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 500 lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

