Adıyamanlı kadınlar, meme kanseri farkındalık hareketi için bir araya geldi

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneğinin, AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle yürüttüğü "Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" kapsamında, kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak kadınların meme kanseri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Altınşehir Mahallesi'ndeki K1 konteyner kentte yer alan Anne ve Çocuk Merkezi (AÇEV) ve Sanko Konteyner Yaşam Alanındaki Eğitim Salonunda düzenlenen etkinlikte, Kanser Savaşçıları Derneğinin gönüllü hekimi Dr. Maide Mağara tarafından yaklaşık 200 kadına meme kanseri farkındalık eğitimi verildi.

Kadınlar, meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgilendirildi. "Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" kapsamında daha önce Antalya, Trabzon, Hatay ve Gaziantep'te 800'ün üzerinde kadına eğitimler verildi. Eğitim verilen kadınların İhtiyaç Haritası tarafından en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meme taramalarının yapılması sağlandı. Tarama yapılan kadınların yüzde 6'sı ileri tetkikler için hastanelere sevk edildi.

Proje kapsamında kadınlara eğitim veren Kanser Savaşçıları Derneği gönüllü hekimi Dr. Maide Mağara, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen Adıyaman'da kanser taramalarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kadınlara meme kanserini anlatmak için kente geldiklerini ifade eden Mağara, "6 Şubat 2023’te büyük bir depremle sarsılan Adıyaman, halen depremin etkilerini taşıyor ve toparlanmaya çalışıyor. Bu süreçte kanser taramalarının ihmal edilmesini önlemek amacıyla Kanser Savaşçıları Derneği katkılarıyla depremden etkilenen kadınlarımıza ulaşmak, onlara kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserini anlatmak ve erken tanının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak çok kıymetli oldu." dedi.

- Afetzedelerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor Proje hakkında bilgi veren İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan Seyithanoğlu ise deprem bölgesindeki afetzedelerin yaşam kalitesinin artması için çalışmalar yaptığı söyleyerek, şöyle devam etti: "İhtiyaç Haritası olarak, 6 Şubat depreminin hemen ardından bölgede insanların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar başlattık. İlk dönemde insani yardım sağlarken, bugün de sürdürülebilir projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ancak hala çözülmesi gereken pek çok sorun ve ihtiyaç var. Bunlardan biri de kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin, diğer acil ihtiyaçların arasında arka planda kalması."

Meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatan Seyithanoğlu, "Oysa ki meme kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi şansı çok daha yüksek. Bu farkındalıkla, Kanser Savaşçıları Derneği ve AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle, dört şehirde farkındalık eğitimleri düzenledik ve kadınlara ücretsiz meme kanseri taramaları sağladık. Bugün de Adıyaman'dayız. Bu eğitimlerle başlattığımız etki büyümeye devam edecek ve Türkiye genelinde meme kanseri farkındalığını artıracağız." şeklinde konuştu.

Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç da depremlerin ardından bölgede kanser vakalarının ileri seviyelerde teşhis edilebildiğini ifade etti. Deprem bölgesinde verilen eğitimlerin önemine değinen Ortakmaç, şunları söyledi: "Araştırmalar gösteriyor ki 6 Şubat depremi gibi büyük felaketlerin ardından kanser vakaları da daha ileri seviyelerde teşhis edilebiliyor. Sebep, hiç kuşkusuz bu tür travmalardan sonra hayata tutunmaya çalışırken bireylerin erken tanı belirtilerini göz ardı edebilmesi ve erken tanı hizmetlerine erişimin kısıtlılığı. 'Kendini tanı, erken tanı meme kanseri farkındalık hareketi' projesinin deprem bölgesinde devam etmesini, bu talihsizliği bertaraf edecek bir olanak olarak değerlendiriyoruz ve çok önemsiyoruz."