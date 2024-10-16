Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyamanlı kadınlar, meme kanseri farkındalık hareketi için bir araya geldi

        İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneğinin, AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle yürüttüğü "Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" kapsamında, kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak kadınların meme kanseri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyamanlı kadınlar, meme kanseri farkındalık hareketi için bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneğinin, AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle yürüttüğü "Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" kapsamında, kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak kadınların meme kanseri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

        Altınşehir Mahallesi'ndeki K1 konteyner kentte yer alan Anne ve Çocuk Merkezi (AÇEV) ve Sanko Konteyner Yaşam Alanındaki Eğitim Salonunda düzenlenen etkinlikte, Kanser Savaşçıları Derneğinin gönüllü hekimi Dr. Maide Mağara tarafından yaklaşık 200 kadına meme kanseri farkındalık eğitimi verildi.

        Kadınlar, meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgilendirildi.

        "Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" kapsamında daha önce Antalya, Trabzon, Hatay ve Gaziantep'te 800'ün üzerinde kadına eğitimler verildi. Eğitim verilen kadınların İhtiyaç Haritası tarafından en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meme taramalarının yapılması sağlandı. Tarama yapılan kadınların yüzde 6'sı ileri tetkikler için hastanelere sevk edildi.

        Proje kapsamında kadınlara eğitim veren Kanser Savaşçıları Derneği gönüllü hekimi Dr. Maide Mağara, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen Adıyaman'da kanser taramalarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

        Kadınlara meme kanserini anlatmak için kente geldiklerini ifade eden Mağara, "6 Şubat 2023’te büyük bir depremle sarsılan Adıyaman, halen depremin etkilerini taşıyor ve toparlanmaya çalışıyor. Bu süreçte kanser taramalarının ihmal edilmesini önlemek amacıyla Kanser Savaşçıları Derneği katkılarıyla depremden etkilenen kadınlarımıza ulaşmak, onlara kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserini anlatmak ve erken tanının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak çok kıymetli oldu." dedi.

        - Afetzedelerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor

        Proje hakkında bilgi veren İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan Seyithanoğlu ise deprem bölgesindeki afetzedelerin yaşam kalitesinin artması için çalışmalar yaptığı söyleyerek, şöyle devam etti:

        "İhtiyaç Haritası olarak, 6 Şubat depreminin hemen ardından bölgede insanların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar başlattık. İlk dönemde insani yardım sağlarken, bugün de sürdürülebilir projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ancak hala çözülmesi gereken pek çok sorun ve ihtiyaç var. Bunlardan biri de kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin, diğer acil ihtiyaçların arasında arka planda kalması."

        Meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatan Seyithanoğlu, "Oysa ki meme kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi şansı çok daha yüksek. Bu farkındalıkla, Kanser Savaşçıları Derneği ve AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle, dört şehirde farkındalık eğitimleri düzenledik ve kadınlara ücretsiz meme kanseri taramaları sağladık. Bugün de Adıyaman'dayız. Bu eğitimlerle başlattığımız etki büyümeye devam edecek ve Türkiye genelinde meme kanseri farkındalığını artıracağız." şeklinde konuştu.

        Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç da depremlerin ardından bölgede kanser vakalarının ileri seviyelerde teşhis edilebildiğini ifade etti.

        Deprem bölgesinde verilen eğitimlerin önemine değinen Ortakmaç, şunları söyledi:

        "Araştırmalar gösteriyor ki 6 Şubat depremi gibi büyük felaketlerin ardından kanser vakaları da daha ileri seviyelerde teşhis edilebiliyor. Sebep, hiç kuşkusuz bu tür travmalardan sonra hayata tutunmaya çalışırken bireylerin erken tanı belirtilerini göz ardı edebilmesi ve erken tanı hizmetlerine erişimin kısıtlılığı. 'Kendini tanı, erken tanı meme kanseri farkındalık hareketi' projesinin deprem bölgesinde devam etmesini, bu talihsizliği bertaraf edecek bir olanak olarak değerlendiriyoruz ve çok önemsiyoruz."

        AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem ise herkesin kanser tedavilerine eşit şekilde erişebilmesini sağlamak ve kanseri ölüm nedeni olmaktan çıkarmak vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Toplum sağlığının iyileşmesi için çalıştıklarını aktaran Erem, "Bu anlamda kendimizi kanser ekosisteminin bir çözüm ortağı olarak tanımlıyoruz. Toplum sağlığını iyileştirmek ve erken tanı konusunda farkındalığı artırmak, kurumsal sorumluluklarımızın başında geliyor. Sağlık okuryazarlığını artırmayı ve meme kanseri farkındalığını güçlendirmeyi hedeflediğimiz ve yıllardır destekçisi olduğumuz Kendini Tanı Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi projemizle özellikle meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Ultra maratoncu Duran ile Reyhan Kalyoncu, depremzede çocukları ziyaret ett...
        Ultra maratoncu Duran ile Reyhan Kalyoncu, depremzede çocukları ziyaret ett...
        Adıyaman'da depremlerde hasar gören kilisede restorasyon başladı
        Adıyaman'da depremlerde hasar gören kilisede restorasyon başladı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı