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        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 22:47 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:47
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        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.H. ile S.H. bacaklarından aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan S.H. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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