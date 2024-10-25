Adıyaman'da park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

Karagüveç köyünde F.A'ya ait 27 AGJ 592 plakalı otomobil park halinde olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

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