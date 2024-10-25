Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 12 yıl 6 ay yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'yi yakaladı.
R.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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