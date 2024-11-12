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        Restorasyonu tamamlanan Kahta Kalesi'ni 6 ayda yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyon çalışmalarının ardından açılan Kahta Kalesi, 6 ayda yaklaşık 15 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:38
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        Restorasyonu tamamlanan Kahta Kalesi'ni 6 ayda yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyon çalışmalarının ardından açılan Kahta Kalesi, 6 ayda yaklaşık 15 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Memlüklerin kullandığı, içindeki çarşı, cami, zindan ve su yolları kalıntılarıyla dikkati çeken kale, 2005'te güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.

        Kale, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanmasıyla Ağustos 2022'de misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Kommagene Krallığı döneminde yaptırılan iç kısımlarında 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasar oluşmasının ardından tarihi alan yeniden ziyarete kapatıldı.

        Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile bu yılın mayıs ayında yeniden ziyarete açılan kale, 6 aylık süreçte yaklaşık 15 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

        - "Kalemizin restorasyonu 3 farklı etapta tamamlandı"

        Adıyaman Müzesi Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, AA muhabirine, kalenin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

        Depremlerden sonra Bakanlığın hızlı aksiyon alarak restorasyonu tamamlandığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

        "Kahta Kalesi, Nemrut yolu üzerinde bulunan önemli bir kalemiz. Son dönemde ziyarete açıldı ve ziyaretçi yoğunluğu ciddi anlamda günden güne artmaktadır. Tabii kalemizin restorasyonu 3 farklı etapta tamamlandı ve 2022 yılında ziyarete açıldı ancak ilimizde yaşanan 6 Şubat depremi sonrasında kale, birçok bölümünde ciddi yıkımlar yaşadı. Daha sonra Bakanlığımız hızlı bir şekilde aksiyon alarak direkt restorasyon işlemlerine başladı ve mayıs ayında tekrar hizmete açıldı."

        Kalede ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirten Çelik, "Ziyaretçi sayılarımız günden güne peyderpey artmaktadır." dedi.

        Kalenin tarihini anlatan Çelik, "Kommagene döneminden başlayarak Roma, Osmanlı özellikle Memlüklüler döneminde ciddi anlamda önemini korumuş ve iskan görmüş bir alan. İçerisinde zindan, çarşı, mescit, ibadethane gibi farklı bölümler bulunmakta ayrıca güvenliği sağlayan burçlar yer almaktadır. İç kale ve dış kale olarak iki bölümden oluşan kale, son dönemde ciddi anlamda ziyaretçi çekiyor." diye konuştu.

        Antalya'dan gelen ziyaretçilerden Ufuk Özyurt, kaleyi çok beğendiğini ve etkilendiğini söyledi.

        Kahta Kalesi'ne ilk kez geldiğini belirten Gülsüm Başer, çok beğendiğini anlatarak yerli ve yabancı turistleri kaleyi görmeye davet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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