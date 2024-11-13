Adıyaman'da marketten hırsızlık yapan çift yakalandı

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K. ile eşi B.K. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde AVM içerisindeki bir zincir marketten vazelin, meyve soyacağı ve buharlı kırışık giderici çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.