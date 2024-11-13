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        Adıyaman'da marketten hırsızlık yapan çift yakalandı

        Adıyaman'da bir marketten çeşitli malzeme çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen çift gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:38
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        Adıyaman'da marketten hırsızlık yapan çift yakalandı
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        Adıyaman'da bir marketten çeşitli malzeme çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen çift gözaltına alındı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde AVM içerisindeki bir zincir marketten vazelin, meyve soyacağı ve buharlı kırışık giderici çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K. ile eşi B.K. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Güvenlik kamerasında şüpheli A.K'nin reyonda buharlı kırışık gidericiyi kutudan çıkardığı, eşinin de çantasına koyduğu anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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