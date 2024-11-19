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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:28
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüpheli işlemleri için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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