Adıyaman'da terör propagandası iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde araçtan örgüte ait müzikleri yüksek sesle dinlediği tespit edilen H.B. S.C. ve E.C'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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