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        Adıyaman'da terör propagandası iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:29
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        Adıyaman'da terör propagandası iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde araçtan örgüte ait müzikleri yüksek sesle dinlediği tespit edilen H.B. S.C. ve E.C'yi gözaltına aldı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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