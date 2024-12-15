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        Adıyaman'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:07
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        Adıyaman'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

        İlçe genelinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Rüzgar nedeniyle ilçedeki bazı evlerin ve ahırların çatısı uçtu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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