Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
M.S.Ç. yönetimindeki 02 KN 674 plakalı otomobil, Yeni Mahalle baraj yolunda, S.O. idaresindeki 02 AFE 076 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü M.S.Ç, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.