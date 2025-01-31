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        Adıyaman'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Adıyaman'da iş yerlerinde etiket, fahiş fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:42
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        Adıyaman'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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        Adıyaman'da iş yerlerinde etiket, fahiş fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

        Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri kent merkezindeki hazır giyim, kırtasiye, market ve diğer sektörleri denetledi.

        Denetimlerde, zincir marketlerde seçilen ürünlerin fiyat ve etiket bilgileri kontrol edildi.

        Lokanta ve kafe denetimlerinde ise iş yerlerinde asılması zorunlu fiyat listeleri, menüler, kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 57 iş yerinde 2 bin 137 ürün kontrol edilirken, usulsüz olduğu değerlendirilen 4 iş yerinde 4 ürünle ilgili 12 bin 664 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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