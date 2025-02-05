6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Emlak Konut'un 30 bin bağımsız bölümü gelecek ay hak sahiplerine teslim etmesi planlanıyor

ORHAN PEHLÜL - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, deprem bölgesinde 30 bin bağımsız bölümü mart sonuna kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını belirterek, "İnşallah 2025 yılı sonuna kadar da alanda başladığımız tüm bağımsız bölümlerin teslimlerini yapmış olacağız." dedi.

İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulunan Yılmaz, AA muhabirine, 6 Şubat sabahı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla sahada hızlı bir şekilde konumlandıklarını söyledi.

Yılmaz, ilk anda özellikle Gaziantep, Malatya, Hatay ve Adıyaman'da geçici yaşam alanlarının tespitlerini yaptıklarını ifade ederek, "Hızlı bir şekilde geçici yaşam alanlarının önce altyapılarını arkasından da prefabrik, hafif çelik ve konteyner alanları oluşturmaya başladık. Şirket merkezinde oluşturduğumuz lojistik merkez sayesinde özellikle iş makineleri başta olmak üzere 2 milyon adet farklı ihtiyaç malzemesini sahaya indirdik." diye konuştu.

Deprem bölgesinde 99 ihale yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, konutlar ve ticarethaneler olmak üzere 81 bin 889 bağımsız bölümde çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Yılmaz, deprem bölgesinde 30 bin bağımsız bölümü mart sonuna kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını dile getirerek, "İnşallah 2025 yılı sonuna kadar da alanda başladığımız tüm bağımsız bölümlerin teslimlerini yapmış olacağız." dedi.

İndere bölgesindeki alanı bir şehir gibi planladıklarına dikkati çeken Yılmaz, içme suyu, atık su hatları, doğal gaz, telekomünikasyon, trafik aksları, bisiklet yolları, eğitim alanları gibi tüm planlamaları sıfırdan yaptıklarını belirtti.

- Adıyaman'da 16 bin 447 bağımsız bölümün yaklaşık 2 bini vatandaşlara teslim edildi

Yılmaz, Adıyaman'da 16 bin 447 bağımsız bölümün yaklaşık 2 binini teslim ettiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"İndere bölgesinde yaptığımız konutların önemli bir kısmında tünel kalıp sistemi kullanılıyor. Hatay gibi veya şehir merkezi gibi alanlarda konvansiyonel kalıp sistemlerini de kullandığımız oluyor. Burada önemli olan, tamamı tasarım anlamında da mühendislik hizmeti almış konutlar inşa etmek."