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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Emlak Konut'un 30 bin bağımsız bölümü gelecek ay hak sahiplerine teslim etmesi planlanıyor

        ORHAN PEHLÜL - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, deprem bölgesinde 30 bin bağımsız bölümü mart sonuna kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını belirterek, "İnşallah 2025 yılı sonuna kadar da alanda başladığımız tüm bağımsız bölümlerin teslimlerini yapmış olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:17
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Emlak Konut'un 30 bin bağımsız bölümü gelecek ay hak sahiplerine teslim etmesi planlanıyor
        ABONE OL

        ORHAN PEHLÜL - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, deprem bölgesinde 30 bin bağımsız bölümü mart sonuna kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını belirterek, "İnşallah 2025 yılı sonuna kadar da alanda başladığımız tüm bağımsız bölümlerin teslimlerini yapmış olacağız." dedi.

        İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulunan Yılmaz, AA muhabirine, 6 Şubat sabahı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla sahada hızlı bir şekilde konumlandıklarını söyledi.

        Yılmaz, ilk anda özellikle Gaziantep, Malatya, Hatay ve Adıyaman'da geçici yaşam alanlarının tespitlerini yaptıklarını ifade ederek, "Hızlı bir şekilde geçici yaşam alanlarının önce altyapılarını arkasından da prefabrik, hafif çelik ve konteyner alanları oluşturmaya başladık. Şirket merkezinde oluşturduğumuz lojistik merkez sayesinde özellikle iş makineleri başta olmak üzere 2 milyon adet farklı ihtiyaç malzemesini sahaya indirdik." diye konuştu.

        Deprem bölgesinde 99 ihale yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, konutlar ve ticarethaneler olmak üzere 81 bin 889 bağımsız bölümde çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

        Yılmaz, deprem bölgesinde 30 bin bağımsız bölümü mart sonuna kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını dile getirerek, "İnşallah 2025 yılı sonuna kadar da alanda başladığımız tüm bağımsız bölümlerin teslimlerini yapmış olacağız." dedi.

        İndere bölgesindeki alanı bir şehir gibi planladıklarına dikkati çeken Yılmaz, içme suyu, atık su hatları, doğal gaz, telekomünikasyon, trafik aksları, bisiklet yolları, eğitim alanları gibi tüm planlamaları sıfırdan yaptıklarını belirtti.

        - Adıyaman'da 16 bin 447 bağımsız bölümün yaklaşık 2 bini vatandaşlara teslim edildi

        Yılmaz, Adıyaman'da 16 bin 447 bağımsız bölümün yaklaşık 2 binini teslim ettiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

        "İndere bölgesinde yaptığımız konutların önemli bir kısmında tünel kalıp sistemi kullanılıyor. Hatay gibi veya şehir merkezi gibi alanlarda konvansiyonel kalıp sistemlerini de kullandığımız oluyor. Burada önemli olan, tamamı tasarım anlamında da mühendislik hizmeti almış konutlar inşa etmek."

        Deprem bölgesinde yaklaşık 500 personelle sahada olduklarını ifade eden Yılmaz, bütün yapıların mühendisler tarafından aşama aşama kontrol edildikten sonra teslim alındığını söyledi.

        Yılmaz, konut ve iş yerlerinde zemin etütlerine dikkat ettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bütün yaptığımız inşaatlarda mimari tasarımlar, vaziyet planları oluşturulmadan önce öncelikle bir zemin etütleri yapılıyor. Binalar yerleştirildikten sonra ayrıntılı zemin etütleri yapılıyor. Jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendislerinin içerisinde bulunduğu süreçte bütün tasarımlar yapıldıktan sonra statik tasarımları beraber sahaya veriliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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