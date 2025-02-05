Adıyaman'da çiftçilere tarım makinesi desteği verildi

Törene, İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ile kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Konağı bahçesinde düzenlendiği törende, 38 çiftçiye yüzde 70 hibeli bazı tarımsal aletler verildi.

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