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        Adıyaman'da çiftçilere tarım makinesi desteği verildi

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, 38 çiftçiye ekipman desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:36
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        Adıyaman'da çiftçilere tarım makinesi desteği verildi
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, 38 çiftçiye ekipman desteği sağlandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Konağı bahçesinde düzenlendiği törende, 38 çiftçiye yüzde 70 hibeli bazı tarımsal aletler verildi.

        Törene, İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ile kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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