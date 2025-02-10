Adıyaman'da kar nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçede sabah başlayan yağış etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sincik'te 16 köy yolu ile bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin yolları açma çalışması devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.