        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu

        Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:15 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:15
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Makamında vatandaşları kabul eden Varol, ziyaretçileriyle sohbet edip talepleri dinledi.

        Varol, kendisine iletilen sorunları not alıp ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimat verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

