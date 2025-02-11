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        Adıyaman'da yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:40
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        Adıyaman'da yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'da yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Z.D. idaresindeki 02 BF 671 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, Yavuzselim Mahallesi'nde F.A. yönetimindeki 02 ACG 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü F.A, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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