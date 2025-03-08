Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da yamaç paraşütü kazasında bir kişi öldü

        Adıyaman'da kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:52 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da yamaç paraşütü kazasında bir kişi öldü
        ABONE OL

        Adıyaman'da kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.

        Yamaç paraşütü pilotu Mahir Kartalmış, Ali Dağı'nda paraşütle kalkış yaparken dengesini kaybedip kayalıklara düştü.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Yarım saatlik çalışmasının ardından kayalıklardan alınan Kartalmış, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kartalmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Adıyaman'da öğrenciler salep bitkisi yetiştirecek
        Adıyaman'da öğrenciler salep bitkisi yetiştirecek
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Sincik'te "Kadınların toplumdaki yeri" temalı konferans düzenlendi
        Sincik'te "Kadınların toplumdaki yeri" temalı konferans düzenlendi
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Vali Varol'dan 8 Mart mesajı
        Vali Varol'dan 8 Mart mesajı