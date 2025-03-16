BBP Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da iftar programında konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin "Kandil ve KCK ne dedi; 'bu çağrının yerine gelebilmesi için kongre toplamamız gerekiyor. Kongreyi toplamak için terörist başı Abdullah Öcalan hapisten çıksın gelsin kongreyi toplasın' dedi. Yani işi yokuşa sürüyorlar geçmişte olduğu gibi." ifadesini kullandı.

Kentte bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Destici, buradaki konuşmasında Gazze'de soykırım yaşandığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları eleştiren Destici, şöyle konuştu:

"2 yıla yakın bir süredir İsrail Gazze'yi yerle bir etti, 50 binden fazla masum insanı öldürdü. 50 binden fazla insanın büyük bir çoğunluğu çocuk ve kadın. Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla birlikte İsrail biraz rahatlamış gözüküyor ama bu rahatlık İsrail için geçicidir. Gün gelecek nasıl tarihin geçmiş yıllarında, sayfalarında zulmedenler, ister şahıs olsun ister ülke olsun ister topluluk olsun nasıl o zulümlerin bedelini katbekat ödemişlerse zalim soykırımcı katil Netanyahu ve onun savaş kabinesi bunun cezasını ödeyeceklerdir. "

Terör örgütü PKK'nın şartsız ve pazarlıksız silah bırakması gerektiğini belirten Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu, Suriye'nin kuzeyindeki PKK ne dedi, 'bizi kapsamıyor' dedi. Kandil ve KCK ne dedi; 'bu çağrının yerine gelebilmesi için kongre toplamamız gerekiyor. Kongreyi toplamak için terörist başı Abdullah Öcalan hapisten çıksın gelsin kongreyi toplasın' dedi. Yani işi yokuşa sürüyorlar geçmişte olduğu gibi. Daha 2 gün önce DEM Parti eş başkanlarından birisi çıktı, bir nevruz konuşmasında, '40 yıllık mücadelemizin karşılığını bu sene alıyoruz' dedi. Neyi alıyorsun kardeşim sen. Ya da senin uzantılı olduğun terör örgütü şartsız silah bırakacak. Pazarlık yok, müzakere yok, eğer pazarlık ya da müzakere hedefiniz veya hevesiniz varsa o hevesiniz kursaklarınızda kalır."