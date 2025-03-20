Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 tutuklama

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla hakimlikten, 10'u ise savcılıktan serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının işlemleri tamamlandı.

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