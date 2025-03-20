Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 tutuklama
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla hakimlikten, 10'u ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Ekiplerin dün 9 adrese eş zamanlı operasyonunda 80,98 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 1,75 gram kubar esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 şarjör, 2 mermi ve dedektör ele geçirilmiş, 14 şüpheli yakalanmıştı.
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