Gölbaşı'nda fidanlar toprakla buluştu

–Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kösüklü Köyü Topal Söğüt yakınlarında 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamındafıstık çamı, servi ve sedir fidanı dikildi.

İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, katılım sağlayarak fidan dikti.

Kaymakam Seyhan, burada yaptığı konuşmada, doğaya katkı sunmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar büyük bir heyecanla fidanları toprakla buluşturduğunu ifade etti.