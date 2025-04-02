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        Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, arkadaşlarıyla Atatürk Barajı Göleti'nde balık avlarken 31 Mart'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:25
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        Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, arkadaşlarıyla Atatürk Barajı Göleti'nde balık avlarken 31 Mart'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        İlçeye bağlı Belören köyü civarında 3 gün önce kaybolan Hüseyin Yılmaz'ı (34) arama çalışmaları devam ediyor.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 38 kişilik ekiple arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Belören köyü muhtarı Mehmet Adalı ise ekiplerin geniş bir alanda Hüseyin Yılmaz'ı aradığını ifade etti.

        Atatürk Baraj Göleti'ne 3 gün önce iki arkadaşıyla piknik yapmak ve balık tutmaya giden Hüseyin Yılmaz, tekneyle ağ dağıtırken geri dönmemiş, arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti.

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        Galeri
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