Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Atatürk Barajı Göleti'nde boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 4 gün önce arkadaşlarıyla Atatürk Barajı Göleti'nde balık avlarken kaybolan ve dün cesedine ulaşılan kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:00 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Barajı Göleti'nde boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 4 gün önce arkadaşlarıyla Atatürk Barajı Göleti'nde balık avlarken kaybolan ve dün cesedine ulaşılan kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kahta Devlet Hastanesi'nden alınan Hasan Yılmaz'ın cenazesi, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Haliliye Camisi'ne getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Atatürk Baraj Göleti'ne 31 Mart'ta iki arkadaşıyla balık tutmaya giden Hasan Yılmaz, tekneyle ağ dağıtırken geri dönmemiş, arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edilmiş ve dün Yılmaz'ın cesedine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis cezası
        Adıyaman'da uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis cezası
        Adıyaman'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
        Adıyaman'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
        GÜNCELLEME - Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı