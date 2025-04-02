Atatürk Barajı Göleti'nde boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi

Atatürk Baraj Göleti'ne 31 Mart'ta iki arkadaşıyla balık tutmaya giden Hasan Yılmaz, tekneyle ağ dağıtırken geri dönmemiş, arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edilmiş ve dün Yılmaz'ın cesedine ulaşılmıştı.

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