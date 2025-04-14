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        Adıyaman'da zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde zarar tespit çalışmaları başladı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde zarar tespit çalışmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:11 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:26
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        Adıyaman'da zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde zarar tespit çalışmaları başladı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde zarar tespit çalışmasına başlandı.

        Hava sıcaklığının 11-12 Nisan'da sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının etkili olduğu ilçede, zirai don nedeniyle Trabzon hurması, badem, ceviz, kiraz ve üzüm başta olmak üzere birçok tarım ürünü zarar gördü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kurulan 5 ekip, sahada zarar tespit çalışmasına başladı.

        Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçenin zira dondan ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

        Zarar tespit çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Aras, şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimiz, dilekçelerini Ziraat Odamıza ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze teslim etti. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umuyoruz ki devletimiz, depremde olduğu gibi bu süreçte de bizlere sahip çıkacaktır. Hasar çok büyük. Tüm meyve bahçelerine kadar ciddi zarar var."

        Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ümit Taymur da üreticilerin zirai don nedeniyle ciddi maddi kayıplar yaşadığını vurgulayarak, ekiplerin hasar tespit çalışmaları yürüttüğünü ve yetkililerin üreticilere destek olmaya çalıştığını ifade etti.

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