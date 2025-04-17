Adıyaman'da Kur'an kursları yararına hayır çarşısı kuruldu

Hayır çarşısının 3 gün süreceğini ifade eden Saylık, "Hayır çarşımız 3 gün boyunca açık olacak. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimizi hayır çarşımıza bekliyoruz. Bu çarşının Kur’an kurslarımız ve şehrimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Mimar Sinan Parkı içerisinde kurulan çarşıda, çeşitli yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunulurken, elde edilecek gelir Kur'an kurslarının ihtiyaçlarını karşılayacak.

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