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        Adıyaman'da Kur'an kursları yararına hayır çarşısı kuruldu

        Adıyaman İl Müftülüğü tarafından, Kur'an kurslarının ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:20
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        Adıyaman'da Kur'an kursları yararına hayır çarşısı kuruldu
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        Adıyaman İl Müftülüğü tarafından, Kur'an kurslarının ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

        Mimar Sinan Parkı içerisinde kurulan çarşıda, çeşitli yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunulurken, elde edilecek gelir Kur'an kurslarının ihtiyaçlarını karşılayacak.

        Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Sabahat Saylık, AA muhabirine, kermes gelirinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Kur'an kurslarında kullanılacağını söyledi.

        Hayır çarşısının 3 gün süreceğini ifade eden Saylık, "Hayır çarşımız 3 gün boyunca açık olacak. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimizi hayır çarşımıza bekliyoruz. Bu çarşının Kur’an kurslarımız ve şehrimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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