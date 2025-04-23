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        Adıyaman'da yerinde dönüşümle tamamlanan ilk sitede yaşam başladı

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yerinde dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen siteye yerleşen afetzedeler, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:28
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        Adıyaman'da yerinde dönüşümle tamamlanan ilk sitede yaşam başladı
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yerinde dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen siteye yerleşen afetzedeler, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte hak sahipleri için yapılan konutların inşası sürüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde dönüşüm projeleri de hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında hak sahiplerine 750 bin lira hibe, 750 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

        Bu imkanlardan faydalanan vatandaşlar, evlerini mevcut arsalarında yeniden inşa ederek yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

        Yeni Mahalle’de bulunan ve depremlerde ağır hasar gören Bahçesaray Konutları, yerinde dönüşümle yapılan kentteki ilk site oldu.

        Dört blok ve 48 daireden oluşan konutlara yerleşen afetzede aileler, evlerinde güvenle oturmanın huzurunu yaşıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, AA muhabirine, Bahçesaray Konutları’nın Adıyaman’da site bazlı yerinde dönüşüm kapsamında tamamlanan ilk proje olduğunu söyledi.

        - 7 ayda tamamlandı

        Sitenin kısa sürede tamamlandığını ve afetzedelerin sıcak yuvalarına kavuştuğunu belirten Ergezen, şunları kaydetti:

        "Bu site sakinleri bir araya gelerek Bakanlığımız tarafından başlatılan yerinde dönüşüm projesine başvuruda bulundu. Yaklaşık 7 ayda inşaat tamamlandı ve hak sahipleri evlerine kavuştu. Bizim önceliğimiz depreme dayanıklı ve dirençli yapılar inşa etmektir. Zemin etüdünden itibaren bütün aşamalar il müdürlüğümüzce kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal, güvenli ve ferah bir çevrede yaşamaları için tüm gayretimizi sürdürüyoruz."

        Yeni evlerine taşınan Münir Özkan ise depremden bu yana devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Evimiz kısa sürede tamamlandı ve bize teslim edildi. Şu anda huzur içinde yeni yuvamızda yaşıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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