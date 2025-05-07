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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:03 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:16
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İ.S. idaresindeki 02 AEV 163 plakalı otomobil, Erdem Akkuş'un kullandığı 02 ADE 863 plakalı motosikletle Yarbaşı köyü yakınlarında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü Erdem Akkuş, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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