Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan yaralı martı kurtarıldı

Tekne görevlisi Ferhat Koparal, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarıyla tekneyi kaptan tarafından durdurulduğunu kendisinin suya atlayap martıyı kurtardığını ve veteriner hekime teslim edeceğini söyledi.

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