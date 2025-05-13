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        Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan yaralı martı kurtarıldı

        Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Atatürk Baraj Göleti'nde suda mahsur kalan yaralı martı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:10
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        Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan yaralı martı kurtarıldı
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        Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Atatürk Baraj Göleti'nde suda mahsur kalan yaralı martı kurtarıldı.

        Samsat ilçesinde tekne turuyla gezinti yapan vatandaşlar suda martının uçamadığını fark etti.

        Teknenin durdurulmasının ardından tekne görevlisi martıyı kurtardı. Martı, tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime teslim edildi.

        Tekne görevlisi Ferhat Koparal, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarıyla tekneyi kaptan tarafından durdurulduğunu kendisinin suya atlayap martıyı kurtardığını ve veteriner hekime teslim edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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