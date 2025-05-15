Adıyaman'da "Aile Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlendi

Ellerinde çeşitli pankartlarla yürüyen gruba vatandaşlar da eşlik etti.

Balıkesir Çarşısı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, il protokolü ve öğrenciler, Demokrasi Parkı önüne kadar yürüdü.

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