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        Adıyaman'da "Aile Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Adıyaman'da, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:52
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        Adıyaman'da "Aile Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlendi
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        Adıyaman'da, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Balıkesir Çarşısı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, il protokolü ve öğrenciler, Demokrasi Parkı önüne kadar yürüdü.

        Ellerinde çeşitli pankartlarla yürüyen gruba vatandaşlar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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