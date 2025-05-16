Türk Kızılay Çelikhan'da kan bağışı standı açtı
Türk Kızılay, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kan bağışı standı açtı.
Türk Kızılay, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kan bağışı standı açtı.
Kaymakamlık bahçesinde hazırlanan kan verme noktasına gelen vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay görevlisi doktor Muhammed Dursun, bağışçılara teşekkür etti.
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